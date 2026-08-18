Risvegli frequenti in una bimba di nove mesi: che fare?

Giulia Zannoni consulente del sonno A cura di Giulia Zannoni consulente del sonno Pubblicato il 18/08/2026 Aggiornato il 18/08/2026

Se il sonno notturno è caratterizzato da numerosi risvegli, a volte può aiutare a risolvere la situazione ridurre la durata dei sonnellini diurni.

Una domanda di: Greta
Le scrivo nella speranza di trovare una spiegazione a quanto sta succedendo alla mia bimba di 9 mesi durante la notte. Premessa: i primi 3 mesi sono stati fantastici, si svegliava pochissimo solo per mangiare, dal terzo mese in poi un sali e scendi di notti che andavano bene e altre no, ma la maggior parte erano le notti frammentate che quelle serene. A 3 mesi una regressione, poi a 4 l’arrivo dei dentini, di cui ha sofferto molto, a ruota ha messo altri 4 denti dopo i primi due, a 6 mesi un' altra regressione, poi ha iniziato a gattonare e dopo pochi giorni ad alzarsi in piedi, insomma tutta una serie di fattori che hanno influenzato molto il sonno. Adesso pensavo fosse appena uscita dalla famosa regressione del 9° mese durata un mese intero, addormentamenti faticosi e anche durante la notte nei risvegli era davvero difficile da addormentare. Ha fatto una settimana con soli 3/4 risvegli durante la notte e pensavo fosse passata, invece è da una settimana che i risvegli notturni sono ricominciati ogni 30 minuti, a volte ogni 60 a volte ogni 2 ore, ma calmarla è molto difficile. Non capisco perché i sonnellini durante il giorno sono distribuiti bene (3, il secondo quello centrale di 2 ore). Ma ho notato che in questa settimana anche durante il giorno fa molta fatica a dormire bene. Non so che fare per aiutarla.

Giulia Zannoni
Giulia Zannoni

Buongiorno! Innanzitutto grazie per avermi scritto con così tanto contesto, mi aiuta moltissimo per capire il quadro completo. Leggendo la storia di questi mesi ho pensato subito a quanto il sonno della vostra bimba sia stato messo alla prova da un cambiamento dopo l'altro, senza praticamente un momento di pausa. È normale che il sistema faccia fatica a stabilizzarsi in queste condizioni. La cosa che mi colpisce di più e su cui si può sicuramente intervenire a prescindere da tutto è che fa ancora 3 sonnellini. A 9 mesi la maggior parte dei bambini è già passata a 2, con finestre di veglia più lunghe (circa 3 ore e 30 minuti) tra un momento di sonno e l'altro. Quando i sonnellini sono ancora 3, può succedere che la sera arrivi con una pressione del sonno non abbastanza alta, e questo si ripercuote sia sull'addormentamento che sulla qualità del riposo notturno. Il fatto che anche i sonnellini stiano diventando difficili in questa settimana potrebbe essere proprio il segnale che lo schema ha bisogno di essere aggiornato alla sua età. Per darvi indicazioni più precise sugli orari e su come gestire i risvegli avrei bisogno di conoscere meglio la situazione, ma già provare a ridurre i sonnellini dovrebbe dare i suoi frutti. Naturalmente è sempre bene aspettare almeno una settimana dal cambiamento per vedere la risposta fisiologica della bimba e capire se è stato efficace. Nel frattempo vi mando un in bocca al lupo perché so quanto sono lunghe e pesanti queste notti. Con cordialità.

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