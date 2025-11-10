Ritardo delle mestruazioni dopo il capoparto

Una domanda di: Stefania
Ho partorito da 13 mesi e il capoparto mi è arrivato il 4 settembre (ossia 11 mesi post parto). Premetto di aver effettuato allattamento misto sin dalla nascita del bimbo e ho smesso di allattare verso gli 8 mesi (precisamente il 10 giugno). Ora sono a circa 70 giorni dal capoparto ma il ciclo non è tornato e non ho segnali di imminente ovulazione. Vorrei cercare un'altra gravidanza per cui vorrei capire se è normale dover attendere ancora per la ripresa del ciclo mestruale, se conviene prendere qualcosa per stimolare la ripresa o bisogna solo attendere. Ultima visita ginecologica l'avevo fatta a giugno ed era tutto ok, poi ho iniziato ad assumere Chirofert plus.
Eleonora Porcu
Gentile Signora,
congratulazioni per la sua maternità !
Sono davvero lieta che lei desideri un' altra gravidanza.
Non so quale sia la sua età e se ci siano eventualmente motivi fisiologici di ritardo mestruale. Le consiglio comunque di eseguire esami ormonali sul sangue per valutare i livelli di FSH , LH, PRL, AMH, TSH, Estradiolo, Testosterone, Androstendione, DHEAS. Le consiglio inoltre una ecografia ginecologica che valuti anche il numero dei follicoli antrali.
Il suo ginecologo curante interpreterà i risultati e le indicherà poi come procedere.
Un caro saluto ed augurio.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto