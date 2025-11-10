Ritardo delle mestruazioni dopo il capoparto

Una domanda di: Stefania

Ho partorito da 13 mesi e il capoparto mi è arrivato il 4 settembre (ossia 11 mesi post parto). Premetto di aver effettuato allattamento misto sin dalla nascita del bimbo e ho smesso di allattare verso gli 8 mesi (precisamente il 10 giugno). Ora sono a circa 70 giorni dal capoparto ma il ciclo non è tornato e non ho segnali di imminente ovulazione. Vorrei cercare un'altra gravidanza per cui vorrei capire se è normale dover attendere ancora per la ripresa del ciclo mestruale, se conviene prendere qualcosa per stimolare la ripresa o bisogna solo attendere. Ultima visita ginecologica l'avevo fatta a giugno ed era tutto ok, poi ho iniziato ad assumere Chirofert plus.

