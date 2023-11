Ritardo delle mestruazioni non giustificato da una gravidanza

Una domanda di: Manuela

Salve dottore, vorrei chiederle un parere medico perché è da settimane che ho l’ansia a causa del ritardo del ciclo. Ho avuto le mestruazioni il 12 settembre per 5 giorni, da quel giorno non è più arrivato. Premettendo che ho sempre cicli irregolari (con ritardi anche di 4 giorni), ho preferito fare due test di gravidanza (uno con esito negativo, l’altro positivo a distanza di un giorno). Sono andata dal ginecologo e facendo Pap test ed ecografia transvaginale, ha scoperto che avevo un’infezione e microcisti ovariche. Mi ha prescritto le analisi del sangue per vedere se fossi incinta e il 24 ottobre mi sono recata al centro analisi e ha dato esito negativo. Posso dunque stare tranquilla e scartare la possibilità che ci sia una gravidanza? Perché il test di gravidanza ha dato esito positivo mentre le analisi del sangue esito negativo? Devo preoccuparmi per questo ritardo così lungo? La ringrazio per l’attenzione.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Manuela, questo ciclo non può tardare per una gravidanza, rara eccezione sarebbe una concentrazione di ormone cosi piccola da non risultare positivo al test. Un test di gravidanza sulle urine tra una settimana e più che sufficiente e poi i controlli ormonali, che il suo curante le richiederà, possono chiarirci il perché di questo pausa mestruale. Tenga presente che potrebbe essere un disturbo della sfera psicologica, un dispiacere, un esame andato male, il malessere di una persona cara, ma i dosaggi ormonali aiutano a fare una diagnosi. Mi faccia sapere.