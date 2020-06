Ritardo e altri sintomi di gravidanza, ma il test è (ripetutamente) negativo

Una domanda di: Vittoria

Nel mese di maggio, fra il 13 e il 24 ho avuto rapporti non protetti. Ho di solito un ciclo di 28-30 giorni che negli ultimi mesi tende ad anticipare. A giugno invece ho avuto un ritardo di 7 giorni. Al sesto giorno ho fatto un test digitale (negativo) e il giorno dopo un test analogico (negativo). Non contenta ho anche fatto le beta (negative). La sera ho

iniziato ad avere delle strane perdite che poi sono diventate flusso a tutti gli effetti. Il ciclo è però durato due giorni e mezzo. A una settimana dal ciclo ho ricominciato ad avere crampetti all’addome (che mi hanno accompagnata in tutta la fase del preciclo) e questa mattina mi sento strana come mi sentivo durante il ritardo. Posso escludere una gravidanza e

immaginare che stress alimentazione e sport stiano incidendo sul mio corpo? Oppure è necessario ritentare un test?

Grazie in anticipo.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, la sequenza diagnostica da lei effettuata due test di gravidanza ed il dosaggio delle beta-hCG consentono di affermare che non sia iniziata una gravidanza. Tuttavia persistendo questo tipo di situazione soggettiva se lei ritiene che possa essere iniziata una gravidanza non è sbagliato ripetere a distanza di 7-10 giorni il test per escludere che i precedenti da lei effettuati fossero negativi in relazione a un basso dosaggio di beta nel sangue. Persistendo questa sintomatologia le suggerisco un controllo ginecologico con ecografia pelvica per visualizzare l’utero gli annessi e verificare che non siano presenti situazioni anomale in grado di darle queste sensazioni. Cordiali saluti, buona giornata.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto