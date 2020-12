Ritardo e test di gravidanza negativo

Una domanda di: Dalila

Ho fatto il monitoraggio assumendo Clomid 2 pillole a sera per 5 giorni poi siringa gonasi 5000 e continuato con progeffik 200, 2 ovuli a sera x 15 giorni,

3 giorni prima dell’arrivo delle mestruazioni per la tanta curiosità ho eseguito il test ma è uscito negativo ad oggi però le mestruazioni non sono arrivate ancora e sono 4 giorni di ritardo. Il proggeffik l’ho smesso ieri.

La mia domanda è: questo ritardo può essere causato dal progesterone o devo ripetere il test?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, ripeterei il test dopo tre quattro giorni per scrupolo, anche se di norma dopo tre giorni di ritardo delle mestruazioni un risultato negativo è attendibile. Naturalmente i farmaci usati devo essere metabolizzati e talvolta possono determinare alterazioni temporanee, come il ritardo da lei segnalato. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto