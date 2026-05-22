Ritardo mestruale a 51 anni: cosa sta succedendo?

Dopo i 50 anni di età, le irregolarità del ciclo mestruale esprimono l'imminenza della menopausa.
Una domanda di: Maria Camilla Ho 51 anni, un ritardo di 17 giorni delle mestruazioni e test di gravidanza negativo. Da stamane ho piccole perdite di sangue e pancia gonfia da ieri. L'ultima mia visita ginecologica confermava l'ovaio ancora attivo (quindi la dottoressa escludeva una menopausa imminente). Cosa succede al mio corpo?
Augusto Enrico Semprini
Cara Maria Camilla,
possibilità di un concepimento a 51 anni è remota. E il test di gravidanza negativo la mette in totale tranquillità su questo fronte. Ha fatto bene a eseguirlo perché talvolta dopo i 50 anni fanno comparsa tumori placentari ma non è il suo caso. L'Interpretazione più ragionevole è un ciclo ormai incostante che precede la definitiva menopausa, che è rappresnetata dalla cessazione definitiva dell'attività delle ovaie. Nulla di preoccupante dunque, si è semplicemente avviato un processo fisiologico comune a tutte le donne. Con cordialità.
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