Ritardo mestruale: che fare?

Una domanda di: Sara

Ho 24 anni.

Ho avuto un rapporto a rischio il 10/09 ed ero a fine del mio ciclo mestruale. Aspettavo lemestruazioni il giorno 2/10 ma calcolando che ho un

ciclo di 28-31 giorni. Ho aspettato fino al giorno 5. Ad oggi sono a 18 giorni di ritardo. Specifico che ho passato un periodo un po’ stressante ma sinceramente non

voglio dare “colpe” allo stress dato che di norma nei miei periodi no, se così voglio chiamarli, le mestruazioni anticipano addirittura di 2-3 giorni.

Non ho avuto sintomi particolari in tutto questo periodo, ho avvertito solo una leggera spossatezza, mi sento un po’ più stanca e ho spesso tantissima

fame e questo sinceramente mi ha “stranito” dato che di norma non mangio tanto ma ultimamente ho davvero tanta fame e ho la pancia più gonfia da

circa una settimana.Sto scrivendo qui perché ieri nel tardo pomeriggio quando sono andata in bagno, dopo la minzione ho avuto una piccola perdita marroncina e credevo

all’inizio della mestruazione (me lo ha fatto ogni tanto e dopo circa mezzora dalla perdita si univano subito i dolori mestruali seguiti dal

flusso dal colore più rosso) ma invece si sono fermate dopo poco.

Si sono presentate 2 volte dopo la minzione in modo lieve ma è successo che

mi sono svegliata durante la notte per dover urinare ed ho notato che la perdita si è fatta più abbondante ma sempre marrone senza alcuna traccia ematica ed ho messo il proteggi slip onde evitare .. Sinceramente sono un po’ in pensiero, non riesco a capire cosa mi stia succedendo… Non

ho nessun dolore di tipo mestruale e questo ritardo così lungo mi spaventa un po’.

Il tutto mi ha fatto pensare all’inizio di una gravidanza.. ma tutto può

essere, per questo mi rivolgo a lei per ricevere il parere da un esperto.

Aspetto se magari queste perdite possano eventualmente diventare flusso

mestruale o eseguo un test di gravidanza?

Sono un po’ in ansia ma sto cercando di tenere la calma il più possibile.

Attendo un suo riscontro e la ringrazio in anticipo.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Gentile Sara,

la situazione da lei descritta mi sembra a basso rischio di concepimento (rapporto immediatamente dopo la fine del ciclo, quindi in linea teorica lontano dal periodo fertile ).

In ogni caso appare corretto con un ritardo mestruale effettuare un test di gravidanza.

Se negativo naturalmente proceda con un approfondimento mirato a valutare quale situazione può aver indotto tale situazione.

Contatti quindi il suo specialista di fiducia per effettuare un’ecografia pelvica e un’analisi del snague per dosare gli ormoni.

Cordiali saluti.

