Ritardo mestruale: cosa può essere?

Una domanda di: Chiara

Vi scrivo perchè io, che normalmente ho un ciclo mestruale regolare di 28-30

giorni, mi trovo adesso con un ritardo di sette giorni. Ho avuto l’ultimo rapporto

sessuale all’inizio di aprile, perciò due mesi fa, regolari mestruazioni

successivamente. Ora, non so a cosa sia dovuto questo ritardo ed in più da

due giorni ho forti fitte nel basso ventre, nella zona destra del pube. Che

cosa devo fare?

Grazie in anticipo.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

sicuramente deve recarsi subito dal suo ginecologo per un controllo. I motivi di un ritardo possono essere molteplici, una volta esclusa con certezza la gravidanza, e vanno da alterazioni dell’equilibrio ormonale alla presenza di un piccola cisti ovarica. Sottolineo che una possibilità può anche essere, anche se estremamente rara, che il penultimo mestruo fosse una falsa mestruazione con una gravidanza in corso, quindi per scrupolo in questi casi si suggeriscecomunque di fare un test di gravidanza.

