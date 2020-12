Ritardo mestruale: non sempre è dovuto all’inizio di una gravidanza

Una domanda di: Cristina

Buongiorno, da tre giorni ho nausea senza stop, non è forte. I primi due giorni ho dovuto andare spesso in bagno. Ho avuto il ciclo circa il

21 novembre e un rapporto non protetto il 29 novembre, sono abbastanza precisa col ciclo, ma il test sabato con la prima urina e stamattina tardi

mi hanno dato negativo, cosa può essere questo ritardo? Grazie per la risposta.





Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile Signora,

avere un ritardo di qualche giorno non sempre è segno di gravidanza. Un’irregolarità mestruale può essere dovuta a molte altre cause: se dovesse sussistere e il test di gravidanza, che le consiglio di ripetere, dovesse ancora dare risultato negativo, sarà opportuno sottoporsi a un controllo medico per scoprirne la ragione.

Per quanto riguarda i sintomi intestinali, possono essere dovuti all’ingestione di cibo contaminato, ma di questi tempi anche all’infezione CoVid-19.

Buone cose.

