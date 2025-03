Ritardo mestruale: può essere dovuto al paracetamolo e all’antibiotico?

Una domanda di: Lorena Le scrivo per chiederle informazioni riguardanti al ritardo delle mie mestruazioni. Ho un ritardo di 2 settimane e ho fatto 2 test di gravidanza entrambi negativi (uno a 6 giorni dal previsto inizio delle mestruazioni e uno a 10), durante il mese di gennaio ho avuto dei rapporti non protetti con il mio partner con coito interrotto. Ho anche avuto febbre per la maggior parte del mese di febbraio e ho preso dei farmaci a causa della rimozione di 2 denti. Può forse essere questa la causa del mio ritardo? Buona giornata.



Gentile lettrice,

i farmaci contro la febbre così come gli antibiotici non provocano ritardi mestruali, mentre sono le cause che hanno suggerito di assumerli a poter influire sulla regolarità del ciclo mestruale. Lei è stata poco bene e questo potrebbe spiegare il ritardo. Di sicuro se il test di gravidanza è negativo non è incinta. Tenga comunque presente che nell'arco della vita

fertile è possibile che si verifichino delle irregolarità mestruali senza che questo esprima una condizione significativa dal punto di vista medico. Anche lo stress può avere un suo peso. Detto questo, se anche il prossimo mese le mestruazioni non dovessero arrivare è senza dubbio consigliabile che lei si sottoponga a un controllo dal suo ginecologo. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

