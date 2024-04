Una domanda di: Mariateresa

Vorrei sapere se un ritardo nella permuta dei denti da latte e nella rispettiva crescita dei nuovi denti possa essere dovuta ad una carenza di vitamina D. Mia figlia la ha assunta fino al 6° mese di vita dietro il consiglio del pediatra. Grazie.



Cara signora,

lei non specifica quanti anni ha la sua bambina quindi mi è anche difficile quantificare questo ritardo di cui parla. In ogni caso, il processo di caduta dei denti da latte seguita dalla crescita dei denti permanenti non inizia alla stessa età in tutti i bambini. Il ritardo rispetto all’età media che è circa sei anni è più probabile che sia dovuto a fattori personali piuttosto che a una carenza di vitamina D. Si tratta quindi solo di attendere. Solo se dopo i sette anni nessun dente permanente fosse spuntato, si può consultare il dentista. Cordialmente.



