Ritrovare il desiderio dopo il parto

Una domanda di: Petra

Vorrei chiedere qualche informazione per quello che riguarda la vita sessuale dopo il parto. Il problema della lubrificazione quando in mezzo

c’è l’allattamento e anche la pillola? Ho letto che può causare scarso desiderio avere problemi con la lubrificazione…abbiamo usato un gel ma

non ha funzionato…anche le coccole prima dei rapporti ma, poi ci siamo

fermati. Grazie mille.





Annalisa Pistuddi Annalisa Pistuddi

Gentile signora,

è molto bello che lei dimostri di voler recuperare l’intimità di coppia, ritrovando il desiderio che ora le sembra scomparso. Dare importanza a questo aspetto è quanto di meglio ci sia per continuare ad alimentare l’intesa che la lega al papà del suo bambino. Il problema della scarsa lubrificazione si risolve appunto con gli specifici gel, che è opportuno utilizzare non solo in vista del rapporto, ma abitualmente, perché la secchezza vaginale può aprire la strada a fastidiose irritazioni locali, destinate a trasformarsi in un ulteriore ostacolo ai rapporti sessuali. Ma il desiderio non è legato solo a quetsioni meccaniche (scarsa lubrificazione) oppure di natura ormonale.A quest’ultimoproposito va detto che non è vero che l’assetto ormonale che caratterizza il periodo dell’allattamento spenga la libido, anzi ci sono donne che provano l’impulso di ricominciare ad avere rapporti sessuali a poche settimane dalla montata lattea. non dimentichiamoci che la zoiona erogena per eccellenza è il cervello, quindi il blocco nei confronti dell’intimità dipende da ragioni di tipo psicoemotivo. Il mio consiglio è di ritagliarvi qualche spazio solo per voi due, in modo da riuscire a ritrovarvi completamente senza le ansie (comprendibili) legate all’accudimento del bambino.Può bastare poco, anche affidare il piccolo per un paio d’ore ai nonni o a una tata, per starvene da soli, per dedicarvi esclusivamente a voi due. Per non rischiare di cadere in questo spiacevole circolo vizioso, di cui alcuni sessuologi parlano: la mancanza di desiderio produce mancanza di desiderio. E’ una trappola che potrebbe essere schivata cominciando a fare l’amore anche quando sembra di non averne molta voglia: questa scelta a volte può premiare, consentendo di misurarsi con la piacevolissima esperienza della comparsa improvvisa e inaspettata del desiderio. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

