RM sull’aspirante papà: meglio aspettare per concepire?

Una domanda di: Barbara

Il mio compagno deve sottoporsi ad una risonananza magnetica della zona lombare per un controllo. Allo stesso tempo, abbiamo iniziato a cercare una gravidanza. Ora mi sorge un dubbio, ovvero l’esame a cui deve sottoporsi può creare qualche problema se il concepimento dovesse avvenire? Sarebbe meglio far passare del tempo? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Buongiorno signora, le posso confermare che la risonanza magnetica non pone rischi per la fertilità maschile e nemmeno femminile in quanto non espone alle radiazioni ma soltanto alle onde elettromagnetiche.

Non sono necessari quindi provvedimenti particolari per proteggere le gonadi e la vostra ricerca di un bambino può quindi proseguire serenamente.

Le ricordo di assumere acido folico 1 compressa da 400 microgrammi 1 volta al giorno, lontana da the e latticini, a partire da ora e per tutto il primo trimestre di gravidanza, poi secondo indicazione del suo ginecologo curante. Serve a prevenire il rischio di malformazioni del bambino, in particolare la spina bifida.

Resto a disposizione se desidera e speriamo di risentirci con buone nuove, cordialmente.



