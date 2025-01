RMN al ginocchio poco prima di scoprire di essere incinta

Una domanda di: Marivana

Ho bisogno di un grandissimo aiuto psicologico.

Ho effettuato una risonanza magnetica al ginocchio il 15 gennaio e oggi ho scoperto di essere incinta. Cosa mi consigliate di fare? Ho letto cose molto brutte che possono accadere al feto così piccolino in caso di risonanza e non riesco a smettere di piangere…



Gentile signora,

le direi di stare tranquilla. In primo luogo in una risonanza al ginocchio l’area dove si trova l’utero non dovrebbe essere coinvolta; secondariamente, i dati riportati in letteratura relativi a donne sottoposte a risonanza magnetica nel primo trimestre di gravidanza, pur non essendo molti, sono rassicuranti e non mostrano che ci sia un effetto negativo sul feto, derivante dall’indagine. Quindi smetta di piangere, perché questo sì non fa bene al suo piccolino. Cordialmente.



