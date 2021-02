RMN e ricerca della gravidanza

Ci si può tranquillamente sottoporre a una risonanza magnetica nucleare anche nel periodo in cui si cerca di dare inizio a una gravidanza.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, la risonanza magnetica nucleare non è un problema anche in gravidanza. Può tranquillamente avere rapporti liberi. Non serve poi fare un dosaggio delle beta-hCG dopo pochi giorni dall’ovulazione: se una gravidanza inizia le beta si positivizzano dopo 10-12 giorni. Con cordialità.

Una domanda di: Giovanna Sono alla ricerca di una gravidanza ma mercoledì 10/02 dovrò sottopormi ad una RMN con contrasto per sospetta endometriosi. Sto monitorando l’ovulazione e oggi risulta il picco con stick clearblu quindi l’ovulazione è vicina. Anche se difficile, tento da più di anno, se riuscissi a beccare l’ovulo questa volta sarebbe un problema per l’esame di mercoledì? Le beta il giorno prima potrebbe tranquillizzarmi? La ringrazio anticipatamente.

Gli Specialisti Rispondono

Lo streptococco B individuato in vagina non va curato in modo specifico. Solo al momento del parto rende opportuna la profilassi antibiotica per evitare che il bambino venga contagiato. »

Gli Specialisti Rispondono

Solo il trascorrere del tempo può confermare se la gravidanza avrà un'evoluzione favorevole: per questa ragione non ha molto senso nelle prime settimane sottoporsi a continue indagini, in assenza di indicazione medica. »

Gli Specialisti Rispondono

E' normale che un bambino molto piccolo desideri avere la mamma accanto anche al momento della nanna e la reclami nel corso della notte: sarebbe più singolare se non avvenisse. »