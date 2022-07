RMN ed RX: dopo quanto si può concepire?

Una domanda di: Romy

Sabato 23 luglio ho fatto una RX sacrococcigeo e il 28 luglio farò una RMN sacrococcigea, tutto ciò per un dolore ormai presente da più di un mese. Non faro l’esame con mezzo di contrasto. La domanda è, dopo RX e RMN in questa parte del corpo, dopo quanto tempo posso iniziare a provare ad avere un bambino? Grazie.



Gentile Romy, non è necessario lasciar trascorrere un intervallo di tempo tra gli esami e il concepimento. Effettuare la radiografia o la risonanza in prossimità del concepimento non è associato a un maggior rischio di malformazioni. Quando necessario, questi esami possono essere eseguiti anche in gravidanza. La risonanza non comporta un aumento dei rischi per lo sviluppo dell’embrione o del feto, mentre per gli esami radiografici la valutazione dipende dal tipo di esame e dalla sede. In quasi tutti i casi, comunque, la dose di radiazioni è inferiore alla soglia considerata pericolosa per l’embrione. Cordiali saluti.

