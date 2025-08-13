RMN effettuata a inizio gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Alice

A 39 anni ho avuto il mio primo figlio, nato con basso peso alla nascita (2650 kg) e con tracheomalacia. Oggi, a 43 anni, scopro di essere incinta. Un mese fa andai dalla ginecologa credendo di essere in premenopausa per cicli irregolari. La ginecologa mi fa fare gli esami e, visti i risultati, mi dice che le possibilità di rimanere incinta sono bassissime. Ultime mestruazioni dal 15 al 22 luglio. Il 2 agosto faccio una Risonanza magnetica al bacino senza MDC. Non sapevo naturalmente di essere incinta e oggi scopro di esserlo di 1-2 settimane. Rapporti il 27 Luglio e 3 agosto. 8 agosto test negativo, 9 due test positivi. 8 sera perdite biancastre e dolore simil mestruale. Ho 43 anni. Ho paura di eventuali problematiche dovute alla RM sia di eventuali malformazioni (considerato 1 figlio e mia età). Mi domando se sia meglio interrompere.