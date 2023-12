RMN in una piccolissima per escludere con certezza anomalie della colonna?

Una domanda di: Daniela

Gentile Dottoressa, dopo una gravidanza da PMA normodecorsa, ecografia morfologica e screening prenatale (tn,bi test e dna fetale) tutto negativo, assunzione di acido folico come prescritto, parto avvenuto mediante taglio cesareo a 39+3, mia figlia è nata con una fossetta pilonidale e la linea interglutea deviata verso sinistra, comunicata dal neonatologo nel giorno delle dimissioni. A seguito di ciò, prescrive una ecografia della fossetta, a fondo cieco, per escludere problematiche sottostanti. Di ecografie al momento ne abbiamo fatte due, una a circa una settimana di vita, l’altra ad un mese di vita, le riporto i referti: la prima “Lo studio è stato mirato alla valutazione della fossetta pilonidale clinicamente apprezzabile in regione sacro-coccigea. Al di sotto della fossetta non sono evidenti tramiti fistolosi nè raccolte ascessuali ecograficamente apprezzabili. Regolare morfologia e decorso della corda midollare; il cono è normo-conformato ed è posto all\’incirca all\’altezza degli ili renali come di norma. Le radici della cauda sono fluttuanti e non stirate. Regolari i profili ossei superficiali dei metameri sacrali. Coccige prevalentemente cartilagineo per l’età.“ La seconda: “Normale chiusura del sacco neurale che non comunica con i tessuti superficiali ed ha aspetto ecografico nei limiti. Nei limiti l’aspetto ecografico della cauda equina, del filum terminale che è normalmente mobile ed ha spessore nei limiti. Il cono midollare ha aspetto ecografico nei limiti. Non si apprezzano tramiti fistolosi. Aumentato spessore del tessuto adiposo sottocutaneo nella sede della fossetta”. Posto che i referti paiono tutti e due negativi, sarebbe proprio da pazzi, secondo lei. sottoporre mi figlia ad una RMN? La dottoressa che ha eseguito la seconda ecografia mi diceva che questo tipo di esame non è attendibile al 100%… Purtroppo non riesco a darmi pace… Attendo suo cortese riscontro. Grazie.



Gentile signora, se le ecografie sono negative direi di stare abbastanza tranquilla. Personalmente a fronti di una bambina con due ecografie negative e che è stata valutata da un chirurgo pediatra o da un neurochirurgo pediatra, secondo cui non c’è nulla che non va, aspetterei a fare una risonanza magnetica nucleare perché questa indagine va fatta in sedazione. Proprio per questo in una bambina così piccola ha un senso farla se c’è un sospetto clinico fondato, ma non mi sembra sia questo il caso. Sempre a mio parare, credo sia opportuno che lei si affidi ai consigli del pediatra che ha in cura la sua piccola e attenda senza fare nient’altro. Cari saluti.

