RMN poco prima di rimanere incinta: il bimbo è in pericolo?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Mi perdoni signora se l’ho fatta attendere tanto per la risposta. La buona notizia è che la sua gravidanza non corre alcun rischio per via della risonanza magnetica effettuata quando ancora non era incinta. Questo esame non comporta esposizione a radiazioni ma a onde elettromagnetiche e soltanto per prudenza viene solitamente evitato nel primo trimestre mentre è possibile impiegarlo nei trimestri successivi per indagare meglio il feto quando l’ecografia non è sufficiente. Sono contenta che abbia iniziato questa avventura meravigliosa e spero di averla rincuorata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

