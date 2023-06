RMN subito dopo (o in prossimità) del concepimento: ci sono rischi?

Una domanda di: Veronica

Buongiorno dottore ho effettuato una risonanza magnetica cerebrale con contrasto gadolinio. Quattro giorni prima ho avuto un rapporto non protetto che ha determinato il concepimento. Ci sono rischi per il bambino?

Cosa mi consiglia di fare?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile signora,

la risonanza magnetica nucleare in gravidanza non è associata a un aumento del rischio di malformazioni.

Inoltre, l’espozione è avvenuta in un periodo precoce della gravidanza, molto verosimilmente prima che avesse inizio la formazione degli organi embrionali. Questo rende ancor più improbabili eventuali rischi.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto