Antibiotico contro tosse e febbre che però sono ricomparse

Una domanda di: Paola

Ho una domanda da farvi: ho la mia piccolina di 3 anni e mezzo a cui è stata data una cura di 12 giorni di Rocefin perché aveva la bronchite e adesso dopo una settimana che è stata bene sono ricomparse la febbre e la tosse: com’è possibile?



Giorgio Longo Giorgio Longo

Come forse avrà già letto in altre risposte che ho dato sempre su questo argomento, le infezioni respiratorie nell’età prescolare sono molto frequenti, specie nei primi mesi freddi della stagione. Più o meno ci si attende una infezione ogni tre settimane. Già da questo può capire che non c’è nulla di cui sorprendersi (né, ovviamente di cui preoccuparsi). Che poi il trattamento con Rocefin (che francamente mi sembra sproporzionato per una banale “bronchite”), non sia servito ad evitare una successiva infezione è altrettanto facile da spiegare, in quanto le infezioni respiratorie ricorrenti tipiche dell’età, sono di regola di natura virale e su queste gli antibiotici non hanno alcuna efficacia, né curativa, né preventiva. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto