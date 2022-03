Rottura del profilattico a otto settimane dal parto: può essere iniziata la gravidanza?

Una domanda di: Cristina

Dopo 8 settimane scarse dal parto ho avuto un rapporto a rischio perché il preservativo si è rotto, il capoparto non l’ho ancora avuto ma comunque ho assunto EllaOne dopo 6 ore circa dal rapporto. Poiché non ho avuto il capoparto vorrei capire cosa devo aspettarmi nei prossimi giorni, cioè se la pillola funziona dovrei avere delle perdite nei prossimi giorni: corretto? Quali probabilità ci sono che sia comunque rimasta incinta nuovamente?

N.b: non allatto al seno, o meglio tiro il latte due volte al giorno ma ne ho pochissimo, lo tiro solo per dare alla mia bimba quel poco che ho…ma si parla di 40 ml al giorno.

La ringrazio molto per la disponibilità.



Cara Cristina,

purtroppo non si possono fare previsioni, anche perché allatta troppo poco per essere protetta (oltre al fatto che l’allattamento non assicura una protezione totale). Non ci resta che aspettare. Tutti gli altri rapporti sono stati protetti con l’uso del preservativo prima di cominciare la penetrazione o dopo un po’? Questo è un dato importante, perché se la penetrazione inizia senza profilattico è più probabile dare inizio a una gravidanza. Può provare a fare il test di gravidanza dopo un paio di settimane dal rapporto non protetto per via della rottura del profilattico. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Con cordialità.



