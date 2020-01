RX e altri farmaci nelle primissime fasi della gravidanza

Una domanda di: Mariella

Ho scoperto di essere in attesa di un bambino qualche giorno fa, ho fatto visita ginecologica e risulto essere in 7 settimane, ma ora dovrò fare le analisi per saperne di piu. La mia domanda che vorrei porvi è questa, che piu che altro è una mia grande preoccupazione: il 6 dicembre 2019 in teoria ero già in attesa e non sapevo di esserlo da pochi giorni ed ho fatto RX al torace non sapendo appunto di essere incinta. Nel mentre ho avuto otite forte esterna e ho assunto per circa 18 giorni antibiotico Veclam da 500 e cortisone per 7 giorni, Deflan piu gocce Cilodex. La terapia è durata sino al 24 dicembre. Sono molto preoccupata per la salute del bambino per via dell’effetto che possano aver prodotto questi farmaci.

Attendo una vostra risposta, sperando in meglio. Grazie per la vostra attenzione e disponibilità. Cordiali saluti.