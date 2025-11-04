RX: si può fare se è iniziata una gravidanza?

Dottor Marcello Orsi A cura di Marcello Orsi - Dottore specialista in Radiologia Pubblicato il 04/11/2025 Aggiornato il 04/11/2025

Prima di tutto, in vista di una radiografia è bene accertare l'inizio di una gravidanza grazie allo specifico test. In base al risultato il medico deciderà quale indagine effettuare.

Una domanda di: Luisa
Ho effettuato una RX addome per tosse ricorrente e a una settimana di distanza devo rifarla per essere certa che l'efisema rivelato sia vero, così ha detto il medico. Ho un ritardo di 6 giorni e potrei essere incinta: c'è pericolo a fare un'altra radiografia? La ringrazio.

Dottor Marcello Orsi
Dottor Marcello Orsi

Gentilissima,
innanzitutto, è opportuno avvisare il medico che ha richiesto l'esame della possibilità che lei sia incinta. Il consiglio, comunque, è di effettuare un test di gravidanza prima di sottoporsi all'esame, visto che ha sei giorni di ritardo otterrà di sicuro un risultato attendibile. Se scoprirà di aver iniziato una gravidanza si deciderà che tipo di indagine effettuare. Con cordialità.

