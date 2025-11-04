RX: si può fare se è iniziata una gravidanza?

Una domanda di: Luisa Ho effettuato una RX addome per tosse ricorrente e a una settimana di distanza devo rifarla per essere certa che l'efisema rivelato sia vero, così ha detto il medico. Ho un ritardo di 6 giorni e potrei essere incinta: c'è pericolo a fare un'altra radiografia? La ringrazio.



Dottor Marcello Orsi Dottor Marcello Orsi

Gentilissima,

innanzitutto, è opportuno avvisare il medico che ha richiesto l'esame della possibilità che lei sia incinta. Il consiglio, comunque, è di effettuare un test di gravidanza prima di sottoporsi all'esame, visto che ha sei giorni di ritardo otterrà di sicuro un risultato attendibile. Se scoprirà di aver iniziato una gravidanza si deciderà che tipo di indagine effettuare. Con cordialità.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto