Sacca gestazionale grande rispetto al feto

Una domanda di: Maria Salve, è normale che la sacca gestazionale è piu grande di 1 settimana rispetto al feto? Il battito c'è, l'ho sentito...



Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno signora,

se ha sentito il battito e il collega ginecologo le ha detto che la lunghezza dell'embrione andava bene, senza rilevare alcuna anomalia, non vedo particolari problematiche né ragioni per essere preoccupata. Se ci fossero state anomalie il medico le avrebbe segnalato la cosa, di questo può essere certa.

Cordiali saluti.



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