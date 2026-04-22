Sacca gestazionale grande rispetto al feto

Dottoressa Arianna Prada A cura di Arianna Prada - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 22/04/2026 Aggiornato il 22/04/2026

Se il ginecologo che esegue l'ecografia non segnala la presenza di anomalie, significa che va tutto bene.

Una domanda di: Maria
Salve, è normale che la sacca gestazionale è piu grande di 1 settimana rispetto al feto? Il battito c'è, l'ho sentito...

Arianna Prada
Arianna Prada

Buongiorno signora,
se ha sentito il battito e il collega ginecologo le ha detto che la lunghezza dell'embrione andava bene, senza rilevare alcuna anomalia, non vedo particolari problematiche né ragioni per essere preoccupata. Se ci fossero state anomalie il medico le avrebbe segnalato la cosa, di questo può essere certa.
Cordiali saluti.

Sacca gestazionale grande rispetto al feto

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