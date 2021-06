Sacco vitellino che non si vede al termine della quinta settimana

Una domanda di: Vittoria

Alla 5+6 settimana di gravidanza ho eseguito le beta che risultano pari a 40000. Lo stesso giorno l’ecografia ha evidenziato un sacco gestazionale di

10×13 ma né sacco vitellino né embrione o echi embrionali. È possibile che con

un valore così alto delle beta sia visibile solo la camera? Preciso che sono

sicura del periodo della fecondazione in quanto sono stata sottoposta ad una

Icsi. Le beta fino ad oggi sono sempre triplicate ogni 2 giorni.

Ho in prevision l’ecografia tra una settimana, ma sono molto preoccupata.

Grazie mille.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Buongiorno,

sicuramente il non vedere sacco vitellino a 5+6 settimane non depone favorevolmente. Ci sono però molti fattori confondenti, come l’ecogenicità dei suoi tessuti, la profondità dell’utero, il suo indice di massa corporea (cioè se è in sovrappeso si fa più fatica a ottenere immagini della cavità uterina), la posizione in utero della camera. Occorre pertanto aspettare una settimana-dieci giorni per trarre una conclusione. Con la prossima ecografia ogni dubbio verrà chiarito. Con cordialità.



