Sacco vitellino idropico ed embrione piccolo rispetto all’età gestazionale

Una domanda di: Melina

Dottoressa sono in 7^ settimana + 1 giorno. Mi è stato rilevato un sacco vitellino idropico (0mm) e un embrione che si intravede di 3.3 mm. L’ ultimo ciclo è stato il 20

aprile. Cosa ne pensa?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, dai pochi dati che mi ha riportato posso esprimermi con un giudizio necessariamente limitato…ma tento comunque.

Se lei ha avuto l’ultima mestruazione il 20 aprile in effetti al 9 giugno era di 7 settimane e un giorno di amenorrea (si chiama così il periodo di mancanza del ciclo che caratterizza la gravidanza).

Tuttavia un embrione di soli 3,3 millimetri non corrisponde all’atteso per quella settimana: a 7 settimane ci aspetteremmo un embrione di 9-14 millimetri di lunghezza, con battito cardiaco già visibile.

Magari lei ha ovulato in ritardo (quindi verso il 18 maggio invece del 6 maggio circa) e quindi ora non è di 7 ma di 5 settimane.

Capita di dover ridatare indietro la gravidanza mediante l’ecografia, come potrebbe essere nel suo caso.

Tuttavia la presenza ulteriore del sacco vitellino idropico ci mette in pensiero sul fatto che questa gravidanza possa non evolvere positivamente.

Immagino lei abbia già fissato un controllo ecografico a distanza per monitorare l’andamento della gestazione.

Speriamo in bene…in ogni caso rimango a sua disposizione se avesse altre domande per me, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto