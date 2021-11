Sacco vitellino non visualizzato dall’ecografia

Una domanda di: Alessandra

Salve dottore, ieri ho fatto la mia prima eco, dovrei essere alla sesta

settimana di gravidanza, da questa si è evidenziata la camera gestazionale di

12 mm e degli echi embrionali… Ma nel referto c’è scritto che il sacco

vitellino non è stato visualizzato…. Ma può essere possibile una cosa del

genere?





Patrizia Mattei Patrizia Mattei

Gentile signora, a sei settimane è importante che il sacco gestazionale sia visibile in utero. Nel suo caso la misura del sacco corrisponde a qualche giorno in meno di sei settimane. Il sacco vitellino potrebbe essere così piccolo, qualche millimetro, e il suo ginecologo potrebbe non averlo visto. Una ecografia dopo 7-10 giorni sarà chiarificatrice sull’evolutività della gravidanza. Saluti.

