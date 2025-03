Sacco vitellino più grande dell’atteso: proseguirà la gravidanza?

Una domanda di: Gloria

Ho 41 anni e sono alla mia 6 gravidanza. Le prime due sono finite con un aborto, la terza è andata a buon fine, quarta e quinta si sono concluse con aborto spontaneo.

Ora sono incinta alla 7+6. Ultima mestruazione 17 gennaio. La scorsa settimana ho fatto la prima ecografia, battito cardiaco incerto, embrione 4,5 mm.

Oggi ho ripetuto l'ecografia, embrione di 8,5 mm con battito, ma sacco vitellino grande.

La mia ginecologa ha detto che per esperienza, non è fiduciosa che possa andare a buon fine, ma mi ha prescritto gli esami di routine e mi ha detto che ci vediamo tra 15 giorni.

Le possibilità che questa gravidanza possa proseguire, sono ridotte?

Io non ho perdite, ma neanche altri sintomi, oltre la nausea.

Grazie.