Sactosalpinge e possibilità di dare inizio a una gravidanza

Una domanda di: Graziella

Ho da poco effettuato un’isterosalpingografia perché dopo due

anni di tentativi mirati non sono riuscita a restare incinta. Dopo l’esame

il medico mi disse che se entro 4 mesi non fossi rimasta incinta avrei dovuto sottopormi a

fecondazione in vitro. Vorrei capire se questa condizione riscontrata può

essersi formata dopo la mia prima gravidanza oppure è congenita ( la prima

gravidanza è arrivata subito). Le allego il referto, potrebbe spiegarmi in

poche parole cosa significa e se ho qualche speranza di una gravidanza

naturale? Grazie.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

una sactosalpinge è il risultato di un evento infettivo/infiammatorio pelvico. Il problema è che può dare fastidio anche per una fecondazione in vitro. L’iter più corretto prevederebbe l’esecuzione di una laparoscopia, con valutazione anche dell’altra tuba, e, se la tuba è effettivamente malata, occorrerebbe procedere alla salpingectomia (asportazione) prima di una fecondazione. L’alternativa è quella che le hanno proposto: vedere se resta in gravidanza, naturalmente o con una fecondazione, e procedere alla laparoscopia in caso di fallimento. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto