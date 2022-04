Sactosalpinge: per iniziare una gravidanza è meglio ricorrere alla PMA?

Una domanda di: Anita

Qualche mese fa ho effettuato l’isterosalpingografia che a dire del ginecologo risulta aver aperto le tube, l’andrologo di mio marito ritiene

non sia così. Ritiene che siano chiuse e che sia necessario ricorrere alla fecondazione in vitro. Per favore mi faccia sapere cosa ne pensa. Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

è davvero difficile dare un giudizio su una sola immagine, e per di più non originale ma mediata da un computer. In ogni caso sembrerebbe che entrambe le tube siano dilatate (sactosalpinge). La destra è aperta, ma la sactosalpinge bilaterale riduce moltissimo la funzionalità tubarica ed è per questo che il collega le ha suggerito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Con cordialità.

