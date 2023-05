Saliva del cane: è pericolosa per una donna incinta se fosse contaminata?

Una domanda di: Tiziana

Mia figlia è in attesa di due gemelli alla 25 settimana il suo cane (non sono sicura ) ha forse laccato la cacca del mio nipotino: che cosa rischia mia figlia se dovesse venire a contatto con la saliva del cane perché lui è irruento, grazie.



Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco

Gentile signora, credo che possa stare tranquilla. Ammesso che la saliva del cane sia fortemente contaminata da agenti infettivi presenti nelle feci del bambino, non penso che sua figlia inghiotta la saliva del cane in quantità sufficienti da infettarsi. Una fugace leccata da parte del cane escludo possa causare un’infezione e compromettere la gravidanza. In ogni caso, se mai sua figlia dovesse manifestare i sintomi di una infezione trasmissibile per via oro- fecale (contatto bocca feci), come nausea, dissenteria, febbre, basterà che si rivolga al suo ginecologo per farsi prescrivere le cure adeguate al caso. Direi però che l’eventualità è davvero remoto e aggiungo anche che essere prudenti è una buona cosa, ma è meglio non esagerare in preoccupazioni quando non ve ne è motivo. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto