Salmone scaduto: dopo quanto possono comparire i sintomi di un’intossicazione?

Una domanda di: Pina

Mia sorella ha consumato per sbaglio una confezione di salmone affumicato scaduto a ottobre, che per sbaglio era rimasto nel frigorifero. Non aveva né odore né colore sgradevole, tanto che si è accorta che era scaduto solo quando ha buttato la busta. Sono passate 24 ore. Entro quanto si potrebbero manifestare sintomi di infezione? E in assenza di sintomi si può stare tranquilli? Si può fare qualcosa in via preventiva?

Grazie.

