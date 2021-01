Salpingite dolorosa: che fare?

Una domanda di: Filomena

Salve nel 2007 ho subito l’asportazione dell’utero, non delle ovaie, ero troppo

giovane, avendo una piastrinopenia idiopatica perdendo molto sangue non mi

hanno tolto le tube. Da allora ho la salpingite, da un mese abbiamo

riscontrato che la tuba è aumentata di volume e sto soffrendo molto in quanto

si è appoggiata su ultimo tratto intestino. Che consigli a riguardo? Data la

mia situazione clinica?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

le consiglio di affidarsi al suo ginecologo per la scelta tra una laparoscopia operativa e una terapia antibiotica a lungo termine. Occorre vedere una ecografia ed eseguire una risonanza magnetica pelvica. Con cordialità.