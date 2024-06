Salpingografia: a cosa serve?

Una domanda di: Amalia

Salve! Qualche giorno fa ho fatto una salpingografia e questo è il risultato:cavita’ uterina nella norma pareti regolari. Tuba sinistra

opacizzata con scarso passaggio del mdc. Tuba destra non apprezzabile opacizzazione. Mi aiuta a capire? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

l’esame che lei ha eseguito serve a verificare che le sue tube siano pervie ossia aperte al passaggio non solo del mezzo di contrasto ma anche dell’ovulo e degli spermatozoi perché il concepimento possa avvenire e la gravidanza possa avere luogo.

Dal referto che mi ha trascritto si capisce che una tuba è aperta (quella di sinistra) mentre l’altra sembra chiusa al passaggio del mezzo di contrasto.

Questo non implica che lei sia sterile, ma forse aiuta a capire come mai una gravidanza stenti ad arrivare.

Quello che posso dirle è che a volte anche l’esame dell’isterosalpingografia è utile a ripristinare il passaggio attraverso le tube, come se venissero sbloccate per via della pressione del mezzo di contrasto.

Inoltre esistono dei colleghi che si occupano proprio di ripristinare la pervietà tubarica, così da permettere un concepimento spontaneo e non necessariamente fare ricorso alla procreazione medicalmente assistita.

Spero di averle risposto almeno in parte, rimango a sua disposizione per ulteriori chiarimenti, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto