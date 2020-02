Salpingografia: in che caso la tuba non si opacizza?

Una domanda di: Federica

Salve in attesa di sentire il mio ginecologo volevo un parere sul referto della salpingografia eseguita oggi. Eccolo: Dopo posizionamento del catetere si è proceduto all’iniezione del mezzo di contrasto con opacizzazione dell’utero che appare retroflesso, nella norma nella morfologia e nelle dimensioni. Con l’iniezione a pressione del mezzo di contrasto si è ottenuta una tenue opacizzazione della tuba uterina sinistra che appare nella norma per morfologia e dimensioni con parziale spandimento del mezzo di contrasto in peritoneo, mentre non si è ottenuta l’opacizzazione della tuba destra. La ringrazio in anticipo!



Elisa Valmori Elisa Valmori Buongiorno Federica, da questo esame si può concludere che attualmente risulta pervia ossia aperta solo la sua tuba sinistra, mentre al contrario la tuba destra risulta occlusa in quanto non consente il passaggio del mezzo di contrasto e, di conseguenza, nemmeno degli spermatozoi.

Questo comporta una fertilità diminuita, ma non azzerata!

Nel momento in cui lei ovula dall’ovaio di sinistra, è possibile il concepimento che immagino lei stia ricercando dato che si è sottoposta a questo tipo di indagine. Speriamo quindi di risentirci con buone nuove!

