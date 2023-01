Salsa di soia: sì o no in gravidanza?

Una domanda di: Babi

Sono incinta di 11 settimane e ogni tanto ho mangiato qualche piatto condito con salsa di soia. Ora leggo che è da evitare in gravidanza e sono in ansia per il timore di avere fatto danni al bambino. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, la salsa di soia non è consigliata in gravidanza sostanzialmente perché è ricca di sodio (lo stesso del sale da cucina) e il sodio favorisce la comparsa dell’ipertensione in donne predisposte. Molto comunque dipende dalla quantità con cui viene assunta, pochi cucchiaini ogni tanto non credo possano creare grande danno. Nel dubbio meglio dunque farne a meno, per non rischiare di superare la quantità di sodio giornaliera consigliata. Consigliata perché non aumenta il rischio di ipertensione, da cui guardarsi se possibile ancora di più durante la gravidanza. Detto questo, penso possa stare tranquilla per la quantità che ha assunto fino a ora. In generale durante la gravidanza (e anche durante l’allattamento) è sempre meglio controllare se un cibo o un condimento sia consentito o no PRIMA di assumerlo e non dopo. Cordialmente.

