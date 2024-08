Sangue dal capezzolo in 39^ settimana di gravidanza

Non si deve "tormentare" il capezzolo anche se si notata una lieve perdita di snague, perché si rischia di infiammarlo.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Tranquilla, tranquilla, non sprema il capezzolo ora, rischia solo di infiammarlo. Aspetti che nasca il bimbo e poi con la montata lattea tutto si distribuirà correttamente e vedrà che non ci sarà nulla di cui preoccuparsi. Cordialmente.

Una domanda di: Jess Buongiorno, ho 32 anni e sono incinta alla 39^ settimana. Se faccio la spremitura del capezzolo a sinistra esce solo colostro da più orifizi che si sono creati, mentre a destra da un orifizio esce colostro mentre da un altro orifizio esce la prima goccia di sangue e poi colostro, ma se mi fermo e rischiaccio esce sempre prima sangue e poi colostro con qualche striatura ematica Sono molto preoccupata. L’ultima ecografia risale a marzo (ero già in gravidanza) e confermavano a sinistra il fibroadenoma e a destra con una piccola cisti. Questo sangue a cosa potrebbe essere dovuto?

