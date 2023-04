Sangue dal naso: può essere colpa del Cardirene?

Una domanda di: Carmela

Sono alla 21ma settimana di gravidanza già dalle prime settimane la ginecologa mi ha prescritto l’ aspirenetta cardirene 160 mg, stamattina è la seconda volta che mi sveglio con uscita di sangue dal naso da una sola narice: cosa devo fare in questo caso sospendere? Chiedo un vostro parere grazie.



Anna Maria Marconi

Gentile signora, quando si prende l’acido acetilsalicilico (contenuto nel cardirene) può capitare che si perda sangue dal naso. Questo può dipendere dal dosaggio, ma non so perchè stia prendendo questo farmaco né quindi non posso sapere se eventualmnte potrebbe abbassare il dosaggio: di questo deve parlare con la sua ginecologa che ha fatto la prescrizione e quindi sa bene perché ha ritenuto necessario darglielo ed è in grado, eventualmente, di ridurre il dosaggio. Penso che comprenda che nessu medico da remoto, senza nulla sapere della paziente può interferire sulla terapia data da un collega che ben conosce la situazione. Comunque, un sanguinamento da una sola narice potrebbe anche essere dovuto alla rottura di un piccolo vaso sanguigno, ma per appurarlo occorre sottoporsi a una visita dall’otorino. Con cordialità.

