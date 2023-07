Sangue nelle feci di una bimba di due anni

Una domanda di: Simona

Buonasera, mia figlia di 2 anni e 9 mesi oggi ha fatto cacca un po’ dura, è un po’ stitica. Quando l’ho pulita c’era sangue sulla carta e su una punta delle feci. Un po’ arrossata anche sotto ed è due giorni che mi diceva di avere mal di pancia. Mi sono spaventata perché il sangue non era poco, rosso vivo per fortuna. Ora la terrò controllata ma c’è altro che posso fare? Se si ripropone? Grazie mille.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora, sangue rosso vivo con feci dure significa irritazione dei vasi del plesso emorroidario dovuta alla cosistenza molto dura delle feci. La cosa può ripetersi, se l’evacuazione avviene con sforzo perché le feci continuano a essere dure e quindi faticose da espellere. Quello che si può fare è aiutare la bambina proponendole un’alimentazione ricca di verdure e frutta e nel sostituire la pasta bianca con quella integrale. Grande importanza ha anche che beva regolarmente perché l’acqua favorisce una migliore attività intestinale. Se non si risolve il problema, può diventare opportuno somministrare il macrogol, un prodotto in polvere che trattiene acqua nel lume intestinale e favorisce la formazione di feci soffici, più facili da espellere. Di questo ne parli comunque con il suo pediatra. Cordialmente.

