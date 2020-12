Sangue rosso vivo a un mese dal parto

Una domanda di: Anna

Buon giorno dottoressa è la prima volta che entro in questa pagina e mi ci sono trovata per caso facendo qualche domanda per capire un po’ la mia situazione che mi preoccupa. poi, vedendo che con le altre persone è stata cosi gentile e precisa nel rispondere mi ha subito ispirato fiducia e quindi porgo a lei

questa mia domanda. Ho 36 anni, ho partorito 27 giorni fa, il mio quinto figlio, il quale è nato dopo una gravidanza tranquilla e senza mai alcun

problema. E’ nato con parto spontaneo anche se il mio precedente parto che, risale a 10 anni fa, è avvenuto con cesareo d’urgenza, dopo aver fatto anche

tutto il travaglio. E’ comunque ormai cosa passata, desideravo un altro figlio e ho voluto ripartorire spontaneamente senza cesareo e ce l’ho fatta ma da quando

ho partorito queste perdite di sangue non vanno via e non sono mai state marrone, sempre rosso vivo ormai da 27 giorni, però non abbondanti. In alcuni giorni spariscono anche per 24 ore, poi il mattino dopo ritornano, sempre rosso vivo, ma comunque scarse, nfatti indosso un assorbente anche

tutto il giorno perché non è un sanguinamento forte. Quello che mi preoccupa un po’ è il colore rosso vivo del sangue, ricordo che dopo gli altri parti, sia spontanei che con cesareo, nell’arco di 4-5 giorni dal ritorno a casa il sanguinamento finiva. Sa dirmi, dottoressa, a cosa è dovuto? Io ho il controllo a 40 giorni dal parto

manca ancora un po’, ma siccome sono un tipo ansiosa mi faccio prendere dal panico e quindi vorrei un parere da un esperto il prima possibile. Grazie mille dottoressa. spero mi risponda presto.



Elisa Valmori Elisa Valmori Salve cara signora e congratulazioni per la famiglia numerosa, una vera rarità nel nostro Bel Paese di questi tempi!

Rispetto alle perdite di sangue ancora presenti e di colore rosso vivo (dette anche lochiazioni) direi che non c’è da preoccuparsi finché non diventino abbondanti o maleodoranti.

La spiegazione di queste perdite potrebbe essere nel fatto che il suo utero si è ingrandito parecchio viste le precedenti gravidanze e quindi ci sta mettendo più tempo a ripulirsi perfettamente rispetto alle altre volte…non mi ha fatto cenno al tema dell’allattamento ma è un aspetto dirimente a mio avviso.

Se sta allattando, più facilmente l’utero sarà costretto a contrarsi e ripulirsi definitivamente dai residui della gravidanza pregressa.

Se invece non sta allattando al seno, è possibile che le perdite siano ancora di colore rosso vivo perché all’utero è mancata questa componente. In questo ultimo caso, credo sia importante che al controllo postpartum il suo utero sia valutato anche mediante ecografia pelvica.

Spero di averla aiutata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.

