Sanguinamento a 31 giorni dal cesareo: c’è da preoccuparsi?

Dopo il parto è fisiologico avere perdite di sangue anche per 40 giorni, quindi non c'è da preoccuparsi se il sanguinamento persiste già da un mese.
Una domanda di: Paola Sono molto preoccupata: ad oggi sono passati 31 giorni dal mio parto cesareo allatto al seno e ho delle perdite rosso vivo con coaguli. Ho un mioma grande e non so se può essere quello il problema. Chiedo il suo parere.
Augusto Enrico Semprini
Cara Paola,
io invece non sono preoccupato. Un'ecografia di controllo la tranquillizzerà sul fatto che non vi siano residui di materiale placentare, quindi sarà opportuno eseguirla. Tuttavia, 40 giorni di perdite dopo il parto sono normali ed è un processo fisiologico con cui l'utero elimina il suo rivestimento interno ormai non più funzionale al processo gestazionale. Deve utilizzare dei supplementi di ferro come tutte le donne che allattano per evitare di anemizzarsi. Quindi ecografia, ferro per bocca e tranquillità. Cari saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Capita se all'improvviso viene esposto al sole per via di un errore di interpretazione del cervello, che giudica l'esposizione a una fonte luminosa abbagliante un elemento di disturbo che spetta al naso allontanare. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer