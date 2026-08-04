Sanguinamento a 31 giorni dal cesareo: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Paola Sono molto preoccupata: ad oggi sono passati 31 giorni dal mio parto cesareo allatto al seno e ho delle perdite rosso vivo con coaguli. Ho un mioma grande e non so se può essere quello il problema. Chiedo il suo parere.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Paola,

io invece non sono preoccupato. Un'ecografia di controllo la tranquillizzerà sul fatto che non vi siano residui di materiale placentare, quindi sarà opportuno eseguirla. Tuttavia, 40 giorni di perdite dopo il parto sono normali ed è un processo fisiologico con cui l'utero elimina il suo rivestimento interno ormai non più funzionale al processo gestazionale. Deve utilizzare dei supplementi di ferro come tutte le donne che allattano per evitare di anemizzarsi. Quindi ecografia, ferro per bocca e tranquillità. Cari saluti.



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