Sanguinamento a 31 giorni dal cesareo: c’è da preoccuparsi?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 04/08/2026 Aggiornato il 04/08/2026

Dopo il parto è fisiologico avere perdite di sangue anche per 40 giorni, quindi non c'è da preoccuparsi se il sanguinamento persiste già da un mese.

Una domanda di: Paola
Sono molto preoccupata: ad oggi sono passati 31 giorni dal mio parto cesareo allatto al seno e ho delle perdite rosso vivo con coaguli. Ho un mioma grande e non so se può essere quello il problema. Chiedo il suo parere.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Paola,
io invece non sono preoccupato. Un'ecografia di controllo la tranquillizzerà sul fatto che non vi siano residui di materiale placentare, quindi sarà opportuno eseguirla. Tuttavia, 40 giorni di perdite dopo il parto sono normali ed è un processo fisiologico con cui l'utero elimina il suo rivestimento interno ormai non più funzionale al processo gestazionale. Deve utilizzare dei supplementi di ferro come tutte le donne che allattano per evitare di anemizzarsi. Quindi ecografia, ferro per bocca e tranquillità. Cari saluti.

Il parto indolore è scelto da un numero sempre maggiore di donne.

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