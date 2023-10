Sanguinamento a due settimane da un’isteroscopia operativa

Una domanda di: Antonella

Ho 40 anni. Il 4 ottobre ho eseguito una isteroscopia operativa per la presenza di polipi (endometriale e endorcevicale) asportati entrambi. Ho avuto delle perdite marroncine fino all’arrivo del ciclo, arrivato al 23° giorno. Da allora fino ad oggi mi sono rimaste perdite marroncine costanti. Stamattina ho notato un cambiamento del colore del sangue, ossia rosso scuro e più fluido. È possibile che mi stia tornando il ciclo? Ho la visita di controllo a fine mese (con referto di biopsia). Devo fare un controllo prima? C’è da preoccuparsi? Grazie per l’attenzione.



Sara De Carolis Sara De Carolis

Cara Antonella, non dovresti preoccuparti, poiché non hai dolori, non ha perdite maleodoranti, non hai febbre. Solo se comparissero questi sintomi dovresti contattare il ginecologo. Per il resto, credo che ti abbiano avvisato che le perdite ematiche post-istetoscopia operativa sono quasi la regola, dico bene? Buon tutto!

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto