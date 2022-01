Sanguinamento a inizio gravidanza

Una domanda di: Francesca

Sono a 8 settimane, 5 giorni fa mi trovo del sangue e corro in ospedale, mi dicono che ho avuto una minaccia d’aborto però il cuoricino batteva, mi danno la cura che consiste in ovuli e vitamine. Dopo 2 giorni vado dal mio ginecologo e mi dice che ho un distacco minimo della placenta mi fa continuare la cura con massimo riposo e 2 ovuli e vitamine. Ad oggi ancora mi vengono crampi una volta al giorno con fuoriuscita di sangue non scuro.

Cosa vuol dire? Mi consiglia di fare le punture magari sono più efficaci?





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, continui pure con le terapie che le hanno dato che sono quelle corrette. Le perdite scure dureranno fino a quando l’area di distacco non sarà scomparsa del tutto. Si allarmi se compaiono perdite di sangue abbondanti e rosso vivo, altrimenti stia tranquilla. Il riposo da osservare non occorre che sia assoluto, basta evitare sforzi importanti, ma questo in gravidanza vale sempre e comunque.

