Sanguinamento a inizio gravidanza

Salve ho avuto le mestruazioni e dopo che sono giunte a termine sono tornate delle

perdite che adesso sono abbastanza abbondanti. Ho fatto test tutti positivi,

ho fatto una visita ma ancora non si vedeva niente quindi mi hanno prescritto il dosaggio delle beta-hCG. Ecco i risultati: 312 e 346, ma ho ancora perdite. Vorrei sapere se devo preoccuparmi.

Buongiorno signora, l’inizio della gravidanza può avere delle variabili con assenza o presenza di perdite di sangue o secrezioni abbondanti (leucorrea) a seconda delle situazioni cliniche. Il fatto di aver avuto le beta positive e nel secondo prelievo leggermente incrementate ci permette di affermare che la gravidanza è partita. Suggerisco però di avere la pazienza di aspettare 10-15 giorni per fare il controllo dal suo ginecologo con un’ecografia di controllo, utile a evidenziare la gravidanza.

Dia tempo a questa gestazione di crescere e di rendersi evidente.

Ovviamente se le perdite diventano sanguinamento abbondante anticipi il controllo per verificare che non ci sia un aborto in corso. Cordiali saluti.



