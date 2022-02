Sanguinamento a inizio gravidanza

Una domanda di: Ilaria

Sono in gravidanza, mi trovo a 8+6, premetto che soffro di fibromatosi all utero per cui sono già stata operata nel 2019 e ho avuto un aborto spontaneo nel 2021. Mercoledì ho avuto delle perdite abbondanti, come una mestruazione, sono andata in pronto soccorso dove hanno visto che il battito c’era ancora, senza distacchi. Mi hanno consigliato di continuare con la cura di progesterone e mercoledì prossimo avrò un’altra visita.

Siccome le perdite ne ho ancora, a volte di più a volte di meno, soprattutto alla mattina con la prima urina mi capita di vedere fuoriuscire sangue, e di colore che va dal rosso scuro al rosso chiaro/rosa, volevo capire se era normale. La ginecologa di turno mi aveva detto che per qualche giorno le avrei riscontrate ancora, volevo un vostro consiglio. Grazie.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, la presenza di perdite di sangue all’inizio di una gravidanza non è mai normale. Tuttavia non necessariamente ha un significato negativo. Purtroppo non c’è altro da fare che aspettare e vedere cosa succede. Continui con il progesterone e con i controlli prescritti. Con cordialità.

