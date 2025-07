Sanguinamento a inizio gravidanza: c’è da preoccuparsi?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora e congratulazioni per la sua prima gravidanza!

Il suo test è positivo ma le perdite di sangue fanno temere il peggio. Se si reca in pronto soccorso potrebbe anche non essere ancora visibile la camera gestazionale all'interno dell'utero quindi le alternative sono a mio avviso due: 1) attendere lo sviluppo nei prossimi giorni e osservare se le perdite ematiche si azzerano (speriamo) oppure aumentano fino a diventare come un ciclo mestruale (in quel caso si sarà trattato di una gravidanza biochimica). Chiaramente ci si dovrà recare in pronto soccorso il presenza di una emorragia.

2) A giudizio del suo Curante si potranno effettuare almeno due prelievi del sangue a distanza di 48 ore per dosare la beta-HCG ossia l'ormone della gravidanza e capire se stia salendo in modo esponenziale (quindi segno di una gravidanza perfettamente evolutiva) oppure sia stabile o in riduzione (confermando quindi il presagio infausto delle perdite ematiche rosso vivo). Nel frattempo può essere utile limitare gli sforzi fisici (rapporti compresi) e proseguire o iniziare ad assumere acido folico (400 microgrammi al giorno salvo diversa indicazione del Curante). Spero di averle risposto, forza e coraggio!



