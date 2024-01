Sanguinamento a inizio gravidanza (con polipo e fibroma)

Una domanda di: Lorenza

Volevo chiederle un parere. Sono incinta e sono all’inizio della sesta settimana (5+4). Sono già andata un paio di volte al ps in quanto avevo delle piccole

perdite. L’ultima volta però (il 27/12) sono andata perché mi sono trovate delle perdite rosse molto abbondanti. Ho fatto eco di controllo e mi hanno detto che procedeva tutto bene, la camera era aumentata e si vedeva il sacco vitellino. Premetto che ho appuntamento con la mia ginecologa l’8/01 e che prendo progesterone per via orale in quanto ho un piccolo fibroma, ma dal 27/12 continuo ad avere perdite ininterrottamente.

Ho un polipo sul collo dell’utero e mi hanno detto che le perdite possono essere causate da quello, ma possibile che abbia iniziato a sanguinare e dal

27 non si ferma più? Mi sembra come di avere il ciclo… non ho dolori di nessun tipo se non gonfiore e tensione al seno. Non so cosa pensare!



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, guardi…all’inizio della gravidanza possiamo intervenire dal punto di vista medico solo entro certi limiti.

Lei sta già assumendo il progesterone per bocca e nonostante questo le perdite ematiche non si stanno riducendo.

Potrebbe significare che la gravidanza non si è purtroppo impiantata bene e che quindi è destinata a concludersi nel prossimo futuro.

Potrebbe anche darsi che nonostante le perdite, la gravidanza prosegua come se nulla fosse…non è a mio avviso prudente sbilanciarsi né in un senso né nell’altro.

Lei ha un controllo programmato a breve scadenza e credo sia saggio attendere quello per farsi visitare nuovamente: non vorrei che tornando a più riprese in pronto soccorso la dovessero trattare con insofferenza.

Se invece le perdite ematiche avessero carattere emorragico, allora certamente sarà indicato recarsi quanto prima in pronto soccorso, anche se fosse il 7 gennaio sera!

Mi rendo conto di non riuscire a darle una risposta esaustiva o rassicurante, ma con gli elementi che mi ha fornito (in particolare, la presenza del polipo cervicale e del fibroma che confondono il quadro) è il meglio che posso fare.

Resto a disposizione e spero che tutto proceda nel migliore dei modi nonostante le apparenze, cordialmente.



