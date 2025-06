Sanguinamento a inizio gravidanza: cosa è successo?

Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Serena,

in casi come il suo occorre attendere la sesta-settima settimana per fare l'ecografia che, se tutto va bene, permette di visualizzare l'embrione e il battito del suo cuoricino. Il dosaggio delle beta-hCG nel sangue viene richiesto per essere sicuri che lei sia incinta: il test che si esegue sulle urine è molto preciso ma può sempre accadere di non farlo correttamente, quindi per avere la massima certezza soprattutto quando compare un sanguinamento è considerato opportuno effettuare anche il test di conferma sul sangue.

Purtroppo il fatto che abbia paura (comprensibilmente) non cambia la situazione e se si fosse verificato un aborto spontaneo (ma non fasciamoci la testa prima del tempo!) è bene saperlo. Tenga comunque presente che un solo dosaggio delle beta dice poco: ne servono due successivi per verificare se aumentano dandoci ottime speranze oppure restano

stabili/diminuiscono come accade quando la gravidanza si interrompe. Faccia dunque il dosaggio delle beta come richiesto e poi attenda la prima ecografia. Non mi ha riferito la data della sua ultima mestruazione quindi non posso dirle in che settimana si trova secondo il calendario ostetrico e, quindi, se già da ora l'ecografia potrebbe rilevare l'embrione.

Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto