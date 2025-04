Sanguinamento a quasi 10 anni: è già menarca?

Una domanda di: Manjola Mia figlia ha 9 anni e 7 mesi. Per una durata di 3 giorni ha avuto delle perdite leggerissime di sangue marrone scuro. Non so se si tratta del menarca. Lei è spaventata e ha un rifiuto verso il ciclo mestruale alla sua età. La mia domanda è: si può ritardare in qualche modo l'arrivo del ciclo così lei ha il tempo di elaborare tutto? Devo precisare che da un po' le parlo del ciclo ed è ben informata. Grazie.



Cara signora,

non è detto che le perdite che descrive siano già il menarca, cioè la prima mestruazione. Potrebbero invece rappresentare solo un’avvisaglia delle mestruazioni che verranno, cioè un episodio isolato che le potrebbe precedere anche di qualche mese. Tutto dipende da alcune variabili: il peso della bambina e la comparsa dei segni che sanciscono l’inizio della pubertà: lo sviluppo del bottone mammario (primo abbozzo del seno) e la crescita della peluria nella zona del pube e delle ascelle. Se sua figlia ha già raggiunto i 40 chili e presenta i due segni sopra indicati allora possiamo pensare al menarca, eventualità che verrà confermata se il sanguinamento inizierà a ripresentarsi con una cadenza di circa 30-40 giorni ogni mese. Ma c’è un altro dato di cui tenere conto: l’età in cui sono iniziate le mestruazioni a lei, signora. L’epoca del menarca è infatti influenzato dalla familiarità (come del resto la menopausa): a chi ha la mamma che ha avuto la prima mestruazione, per esempio a 11 anni, molto probabilmente capiterà lo stesso. Non c’è comunque nulla che si deve fare per ritardare il menarca di sua figlia, perché questa ragazzina è prossima ai 10 anni che sono considerati un’età in cui la comparsa delle mestruazioni non è né anomala né per qualsiasi ragione preoccupante. Ha fatto molto bene a informare sua figlia di che cosa significa l’arrivo delle mestruazioni: vedrà che non ne sarà destabilizzata visto che, per merito della mamma, avrà compreso che si tratta di un evento naturalissimo grazie a cui un domani potrà a sua volta avere bambini. Cordialmente.



